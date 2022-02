Anniversaire de la plateforme anti-discriminations: un "succès" perfectible

Un an après sa mise en place, la plateforme anti-discriminations, gérée par la Défenseure des droits Claire Hédon, a été sollicitée plus de 14.000 fois, spécialement pour des questions d'emploi, d'accès au logement et aux biens et services.

Son "succès" a été salué par Mme Hédon à l'occasion d'une conférence de presse mercredi pour dresser un bilan de cette plateforme, un an après son lancement le 12 février 2021.

"7.096 dossiers de faits de discriminations ont été traités" en 2021, un chiffre "en hausse de 25%" par rapport à 2020, a affirmé Claire Hédon.

C'est le cas de Sophie*, qui a appelé la plateforme après s'être vue refuser l'accès à un festival du fait de son handicap. Elle a ensuite eu recours à un processus de médiation avec l'organisateur du festival.

Elle a finalement obtenu "un remboursement" et un engagement du festival "à travailler sur l'accessibilité pour la prochaine édition", détaille Mme Hédon.

Si 60% des médiations aboutissent, d'autres dossiers sont réorientés vers les tribunaux. Lorsque Sofiane* a contacté la plateforme antidiscriminations.fr pour y exposer un problème d'accès au logement du fait de son origine, la médiation a échoué.

"Le propriétaire affirmait qu'il ne voulait pas d'un locataire noir", souffle Claire Hédon. "Son attitude délictuelle" a justifié la transmission du dossier "au procureur de la République".

Plus de 50% des appels concernent une discrimination au travail. Les critères liés à l'origine ou au handicap de la victime sont majoritaires.

Toutefois, seuls "5% des appels" concernent un manque de déontologie des forces de sécurité, alors que la plateforme a été pensée par Emmanuel Macron à la suite de l'agression du producteur de musique noir Michel Zecler par trois policiers en décembre 2020 à Paris.

Un rapport publié par la Défenseure des Droits et l'Organisation internationale du travail en décembre l'atteste: " Un jeune (de 18 à 34 ans) sur 3 dit avoir été victime de discrimination au travail", mais 4 sur 10 n'ont rien fait pour le dénoncer, souligne Claire Hédon.

"Nous devons pouvoir toucher les personnes les plus éloignées du droit, les personnes âgées, précaires, handicapées", assure-t-elle.

"Il n'est pas possible de faire porter le poids de la lutte sur les seuls recours des victimes", ajoute Claire Hédon, qui réclame, entre-autres, la mise en place par le gouvernement d'un "Observatoire des discriminations" pour les évaluer.

*Les prénoms ont été modifiés.