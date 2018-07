Annulation de la peine de mort pour une jeune Soudanaise violée

(Belga) Une cour d'appel a annulé mardi la sentence de mort contre une jeune Soudanaise condamnée à la peine capitale pour avoir tué son mari qu'elle accuse de l'avoir violée, a annoncé son avocat.

En mai, un tribunal soudanais avait condamné à mort Noura Hussein, reconnue coupable du "meurtre intentionnel" de l'homme que son père l'avait forcée à épouser à l'âge de 16 ans et qui, selon elle, l'avait violée. La condamnation à mort de la jeune femme, aujourd'hui âgée de 19 ans, avait déclenché l'indignation internationale, notamment de l'ONU et de groupes de défense des droits de l'Homme. Et son avocat Al-Fateh Hussein avait interjeté appel de cette décision. "La cour d'appel a annulé la sentence de mort et a condamné la (jeune femme) à cinq ans de prison" et à payer une amende de 337.500 livres soudanaises (12.000 dollars), a déclaré mardi M. Hussein. La peine de prison court depuis la date de son arrestation, en mai 2017. Des militants avaient lancé une campagne intitulée "Justice pour Noura" après sa condamnation à mort. Selon Amnesty International, Noura Hussein a été mariée de force à l'âge de 16 ans. Lorsqu'elle a refusé de consommer le mariage, son mari a appelé en mai 2017 deux de ses frères et un cousin pour qu'ils l'aident à la violer. Quand il a essayé de la violer une deuxième fois, elle l'a poignardé à mort, selon l'ONG. Mardi, Amnesty International, qui fait partie de la campagne "Justice pour Noura", s'est félicité de la décision de commuer la sentence de la jeune femme. Au Soudan, la loi autorise le mariage des enfants de plus de 10 ans. L'ONU a exhorté le Soudan à modifier ses lois pour criminaliser la violence domestique et le viol conjugal. (Belga)