Anthony Bourdain remporte six Emmy à titre posthume

Le chef américain Anthony Bourdain, qui s'est suicidé en juin en France, a reçu ce week-end six Emmy à titre posthume pour son émission culinaire "Parts Unknown" sur la chaîne CNN.

L'Académie de la télévision a remis samedi et dimanche une première salve de récompenses, pour les disciplines techniques, avant la cérémonie de remise des principales catégories le 17 septembre à Los Angeles.

Bourdain, décédé à 61 ans, a obtenu les statuettes pour meilleur scénario de documentaire et meilleure série d'information avec "Anthony Bourdain: Parts Unknown". L'émission et son pendant numérique ont remporté quatre autres Emmy.

Autre grand vainqueur de cette saison: la série au succès planétaire "Game of Thrones" qui s'est emparée de sept Emmy dont meilleurs costumes, effets spéciaux et musique. Elle concourt en tout dans 22 catégories, dont meilleure série dramatique, et devrait être la grande gagnante cette année.

Même score de sept statuettes pour "Saturday Night Live", l'émission de sketches satiriques la plus ancienne de la télévision américaine.

La comédie musicale de la chaîne NBC, "Jesus Christ Superstar Live in Concert", est repartie avec cinq récompenses dont celle de meilleur spectacle spécial de variétés en direct.

Ce qui a permis à un trio --le chanteur John Legend et les géants du théâtre Andrew Lloyd Webber et Tim Rice-- d'entrer dans le club fermé et très envié des "EGOT", c'est-à-dire les personnes ayant remporté à titre individuel au moins un Emmy (télévision), un Grammy (musique), un Oscar (cinéma) et un Tony (théâtre).