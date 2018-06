Anti-Juifs, anti-musulmans, anti-migrants,...: une étude observe une "montée implacable" du populisme xénophobe en Europe

La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), un organe du Conseil de l'Europe composé d'experts indépendants, a prévenu vendredi qu'elle a constaté l'an dernier sur le Vieux Continent une "montée implacable du populisme xénophobe, du ressentiment et du discours de haine".

"Le discours populiste s'est transformé en une haine des étrangers ou des minorités; la migration et le multiculturalisme ont continué d'être présentés comme une menace pour la cohésion sociale et pour la sécurité; les médias traditionnels et les réseaux sociaux ont encouragé l'auto-ségrégation et ont accentué les divisions sociales", indique l'ECRI en marge de la publication de son rapport annuel. "Les inquiétudes pour la sécurité ont été exploitées pour justifier d'énormes compromis sur les droits fondamentaux des migrants et d'autres groupes vulnérables".

Un point sensible pour lequel une amélioration a pu être constatée est celui de l'homophobie et la transphobie: des avancées ont été enregistrées, mais seulement dans certains pays. En revanche, la situation des juifs ne semble pas s'être améliorée, ni l'existence de préjugés négatifs à l'égard de l'islam, note l'ECRI.