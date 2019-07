Saisie à Anvers: du bois illégal coupé par une compagnie chinoise dans des zones protégées d'Afrique

Une entreprise chinoise suspectée d'abattage illégal de bois aurait durant quatre ans importé du bois gabonais en Belgique via le port d'Anvers. Le SPF Environnement enquête sur l'affaire, selon De Standaard, Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen qui publient l'information samedi.

La douane anversoise a bloqué cette semaine une cargaison de bois en provenance du Gabon. Le bois était récolté et expédié par la compagnie chinoise suspecte Wan Chuan Timber Sarl (WCTS). Auparavant, l'agence américaine d'enquête environnementale (EIA) avait obtenu des images en caméra cachée dans cette entreprise. Celles-ci témoignaient d'abattage régulier en dehors de la zone autorisée et de non-respect du calibre des souches. Le négociant en bois belge Exott Timber a alors cessé de travailler avec les Chinois. La cargaison de bois bloquée cette semaine était destinée à la Compagnie du Bois Anvers, qui a annoncé son intention de revoir sa collaboration avec cette société chinoise. Selon Lisa Handy, directrice de l'EIA, Wan Chuan Timber Sarl a exporté une cargaison de bois en Europe tous les deux mois pendant quatre ans. "Anvers n'était pas la seule destination, mais le port était la plus importante. Chaque cargaison WCTS est illégale et s'inscrit dans le modèle économique problématique de cette société: corruption, pots-de-vin, fraude fiscale, surexploitation de forêts tropicales", assure-t-elle. (Belga)

La société chinoise a également été épinglée pour ses exploitations illégales de bois présumées dans la presse gabonnaise au mois de mai.