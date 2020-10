Apple lance son premier iPhone avec la 5G

(Belga) Tous les nouveaux iPhones d'Apple auront la capacité d'utiliser la 5G, la dernière génération de téléphonie mobile ultra-rapide, a fait savoir le géant de l'électronique et des technologies lors d'une présentation de ses nouveaux produits mardi.

"Aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle ère", a déclaré Tim Cook, le patron d'Apple. La première gamme d'iPhone avec la 5G, iPhone 12, était très attendue par les marchés, un an après le lancement de smartphones avec la 5G par les deux leaders du marché, Samsung et Huawei. Le géant californien lance quatre nouveaux modèles capables d'utiliser les ondes ultra rapides de la 5G: les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Cette nouvelle gamme d'iPhone sera commercialisée dans les semaines prochaines à des prix de base allant de 699 à 1.099 dollars. (Belga)