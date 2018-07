Après 105 ans, la mortalité atteindrait un plateau, selon l'étude de centenaires italiens

(Belga) L'étude de la mortalité parmi près de 4.000 centenaires italiens conforte l'idée que les humains atteindraient un plateau de mortalité à partir de 105 ans, selon des résultats publiés jeudi dans la prestigieuse revue américaine Science.

Ces travaux font pencher la balance, selon ses auteurs, du côté de ceux qui croient que l'homme n'a pas atteint sa durée de vie maximale, un ancien débat chez les scientifiques. Un article publié dans l'autre grande revue scientifique Nature, en 2016, postulait à l'inverse que la longévité maximale était fixe... et avait déjà été atteinte, le record appartenant à la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans. Ces chercheurs-là soulignaient que les doyens de l'humanité étaient morts aux environs de 115 ans, qui serait de facto la limite supposée. Même dans les pays qui ont de bonnes statistiques d'état-civil, les données permettent rarement d'étudier ces taux de mortalité pour chaque âge, les plus âgés étant souvent regroupés par tranches. Les auteurs de l'étude publiée jeudi dans Science, dont Elisabetta Barbi de l'université La Sapienza de Rome, ont donc établi une base de données méticuleuse, avec l'aide de l'Institut national des statistiques en Italie, de tous les habitants ayant plus de 105 ans entre 2009 et 2015, soit 3.836 personnes. Il s'agissait surtout de femmes: 78% du total. "Nous avons montré que le taux de mortalité, qui augmente de façon exponentielle jusqu'à 80 ans, engage ensuite une décélération, et atteint ou s'approche de près d'un plateau à partir de 105 ans", écrivent les chercheurs. Ces résultats "suggèrent fortement que la longévité continue d'augmenter avec le temps et qu'une limite, si elle existe, n'a pas encore été atteinte". Ce phénomène de plateau à des âges extrêmes a été observé dans d'autres espèces. Mais ce trait évolutionnaire reste encore mal compris. (Belga)