Après 25 jours d'absence, le mystère Melania Trump demeure

Mais qu'arrive-t-il à Melania Trump? Après 25 jours passés à éviter les caméras, une photo d'elle, péniblement visible en deuxième plan, aura du mal à faire taire les rumeurs qui entourent l'absence prolongée de la Première dame depuis son opération pour un problème "bénin" au rein.

"Ce soir, @POTUS (l'acronyme en anglais désignant le président américain, nldr) et moi avons été honorés de rendre hommage à nos héros disparus", a écrit Melania Trump sur Twitter, accompagnant son message d'une photo de groupe la montrant assise, tout de sombre vêtue, à côté de Donald Trump lors d'une réception en l'honneur des familles de soldats américains tombés au combat.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes. Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7 — Melania Trump (@FLOTUS) 5 juin 2018

First public appearance by @FLOTUS in just under a month at the Gold Star Families reception to ihht. Good to see her doing well. pic.twitter.com/p6pCB4UPbi — Jena Greene (@JenaMGreene) 4 juin 2018

Mais la presse n'avait pas été conviée à couvrir l'évènement. De quoi alimenter encore les rumeurs qui allaient déjà bon train depuis l'annonce, dimanche, que Melania Trump, 48 ans, n'accompagnerait son mari ni au G7, en fin de semaine au Canada, ni au sommet historique de Singapour avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, le 12 juin.

Même pour une Première dame particulièrement discrète et jalouse de son indépendance, manquer cet évènement ultra-attendu surprend. D'autant que cette annonce a ponctué un week-end déjà marqué par son absence remarquée à la résidence présidentielle de Camp David, où une bonne partie du clan Trump s'est retrouvé.

"Conjectures et absurdités", s'est insurgée la porte-parole de Melania Trump, Stephanie Grisham, interrogée lundi par Fox News et CNN. "Mme Trump a toujours été une femme forte et indépendante qui place sa famille et bien entendu sa santé avant tout, et ça ne va pas changer à cause de journalistes enragés", a-t-elle martelé.

Problème plus grave de santé, mésentente avec son époux... Rentrée de l'hôpital il y a plus de deux semaines, Melania Trump s'était elle-même moquée dès mercredi sur Twitter des pistes, parfois farfelues, envisagées pour expliquer sa "disparition".

"Je vois que les médias font des heures supplémentaires et spéculent sur le lieu où je me trouve et ce que je fais. Soyez rassurés, je suis ici à la Maison Blanche avec ma famille, je me sens très bien et je travaille dur pour le peuple américain et les enfants!", avait-elle écrit.





Une absence "presque impossible"

Une si longue éclipse "est rare", souligne Katherine Jellison, historienne à l'université de l'Ohio.

C'est en pleine nuit, le 10 mai, que Melania Trump a fait sa dernière apparition publique, lorsqu'elle était allée accueillir avec son époux trois anciens prisonniers américains que Pyongyang venait de libérer.

Le 14 mai, la Maison Blanche annonçait que l'ancienne mannequin slovène avait subi "une procédure d'embolisation pour traiter un problème bénin au rein", sans souffrir de complication, à l'hôpital militaire Walter Reed près de Washington.

S'il n'est pas rare de rester hospitalisé après ce type d'intervention, afin de traiter la douleur, la durée particulièrement longue du séjour de Melania Trump à l'hôpital, cinq jours, a suscité des interrogations.

Née Melanija Knavs dans ce qui était à l'époque la Yougoslavie, la troisième femme de Donald Trump s'est toujours montrée beaucoup plus discrète que son bouillant époux. Et leur manque de complicité apparente a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Elle avait ainsi attendu plusieurs mois avant de rejoindre le président après son emménagement à la Maison Blanche, en janvier 2017, officiellement pour que leur fils Barron, 12 ans, termine son année scolaire.

Son silence public avait aussi été remarqué après les révélations en début d'année sur la liaison supposée entre Donald Trump et l'actrice X Stormy Daniels, qui remonterait à 2006... alors que Melania Trump venait d'accoucher de Barron.

Mais la Première dame était depuis passée sur le devant de la scène, organisant avec succès son premier dîner d'Etat pour le couple Macron puis se rendant seule aux funérailles de Barbara Bush en avril, avant de présenter, radieuse, son programme dédié à la protection des enfants, le 7 mai... Et de voir sa cote de popularité bondir.

"Pendant presque tout le XXe siècle, et certainement au XXIe siècle, une Première dame n'a jamais pu éviter de se convertir en personnalité publique, peu importe ses circonstances personnelles malheureuses", explique Katherine Jellison, en rappelant l'exemple de Jackie Kennedy, photographiée en sortant de l'hôpital alors que son nourrisson, Patrick, venait de décéder en 1963.

"Avec l'arrivée des réseaux sociaux", poursuit l'historienne, disparaître pendant 25 jours "semble pratiquement impossible. Je suis stupéfaite que Mme Trump soit parvenue à le faire!"