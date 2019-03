Après 53 ANS de retard, Harry a remis un livre emprunté à la bibliothèque: l’employé a dit "P***** de m****"

Rendre un livre emprunté à la bibliothèque n’est pas vraiment une info, sauf lorsque le retard est de 53 ans… Un habitant du New Jersey dans l’état américain de New York a rendu un ouvrage avec un retard de 19.345 jours.

Harry Krame a emprunté le bouquin "The Family Book of Verse" de Lewis Gannet lorsqu’il avait 13 ans, il l’a remis à l’âge de 65 ans.



Krame a raconté qu’il l’avait retrouvé en nettoyant sa cave et qu’il avait commencé à se sentir coupable. "Quand l’employé m’a demandé mon nom, je lui ai dit que je ne pouvais pas le donner car j’étais dans le programme de protection des témoins", s’amuse l’homme. Le bibliothécaire a mis quelques secondes à comprendre ce qui se passait, puis il aurait dit: "P***** de m**** !".



Avec une amende de 10 cents par jour, le fraudeur aurait dû s'acquitter d'une somme de 2.000 dollars, mais apparemment la bibliothèque scolaire ne chercherait pas à récupérer cet argent.



L’histoire ne dit pas si Harry a effectivement eu le temps de terminer le livre…