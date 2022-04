Après avoir fui, Tatiana et sa fille Anna sont de retour à Kiev malgré la guerre: "C'est mon pays, je voulais revenir"

Direction Kiev où de nombreux habitants sont de retour alors que le maire de la ville le déconseille. Depuis l'invasion russe, plus d'un million d'Ukrainiens sont retournés dans leur pays. Nous avons rencontré une famille qui nous explique les raisons de leur retour.

À la gare centrale de Kiev, il n'y a plus de files d'Ukrainiens qui cherchent à quitter la capitale. Désormais, le mouvement s'est inversé. L'armée russe est partie, les habitants reviennent.

C'est le cas de Tatiana et de sa fille Anna, que nous avons rencontrées. Elles avaient laissé Andriy, l'homme de la maison, pour se réfugier à l'est. Mais au 56e jour de guerre, c'est le grand retour. "La maison, c'est si important. C'est mon pays. Je voulais revenir. Vous savez, on ne peut jamais rester loin de chez soi", témoigne Tatiana.

"C'était très dur de vivre sans ma famille. Mais je crois que je me suis mieux battu en sachant qu'elles étaient à l'extérieur de Kiev", souffle Andriy.

Il sont 50.000 à revenir chaque jour en Ukraine, selon les autorités. Parmi eux, nombreux sont ceux qui se rendent à la poste centrale de Kiev. Sur place, la file d'attente est impressionnante. Le but n'est pas d'obtenir des vivres mais... un timbre-poste. Ce dernier coûte 4,50€ et est particulièrement symbolique pour les habitants de Kiev mais aussi pour tous les Ukrainiens. Sur ce timbre-poste, on découvre un soldat de Kiev, le majeur levé, face à un navire russe qui leur demande de se rendre. Le soldat leur répond "Allez vous faire f*****".

"C'est un grand symbole de notre armée, de nos troupes", confie une jeune femme dans la file d'attente. "Vous savez, les premiers jours, on avait peur. On ne savait pas où aller et parfois on ne croyait même pas gagner la guerre. Mais quand on a vu ça, c'était très inspirant", ajoute un jeune homme.

Dans la capitale ukrainienne, la vie reprend doucement. Quelques restaurants, bars et magasins ont rouvert. Mais la vie est toujours rythmée par les nombreux barrages et le couvre-feu.