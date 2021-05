Après avoir vaincu le cancer, Jess veut relever un énorme défi avec sa maman: atteindre le mont Everest (vidéo)

Valari et Jess Wedel, deux habitantes de l'Oklahoma, espèrent devenir le premier duo mère-fille américain à atteindre le plus haut sommet du monde, le mont Everest.

Le mont Everest est un test ultime pour les grimpeurs. C'est ce défi que se sont lancés deux femmes, une maman et sa fille, Valari et Jess Wedek. Originaires de l'Oklahoma, elles espèrent devenir la première équipe mère-fille à atteindre le sommet. Toutes deux ont commencé le trek il y a quelques semaines. Mais leur objectif va plus loin que l'aspect sportif.

Jess a été diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire en 2016. Après plusieurs chirurgies et des mois de chimiothérapie, elle est désormais en rémission. Elle veut donc aujourd'hui profiter de chaque instant, notamment ces moments avec sa maman, qui souffre d'asthme. "On a l'impression qu'une partie de notre guérison était de venir dans les montagnes et d'être capable de profiter l'une de l'autre, s'amuser et simplement vivre", a confié Jess via Zoom à CBS, depuis le camp de base de l'Everest.