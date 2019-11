Après des mois de sécheresse en Australie, ces deux hommes dansent sous la pluie (vidéo)

Sur cette vidéo diffusée par The Port of Brouke Hotel, on voit deux hommes, l'un torse nu et l'autre en short, danser sous la pluie. L'homme en short se roule ensuite dans une flaque d'eau, tandis que l'autre plonge au-dessus de lui pour glisser sur le sol mouillé.

L'Australie est touchée par de violents incendies depuis le début du mois d'octobre. La saison des feux de brousse a démarré précocement dans le pays et avait déjà fait de nombreux dégâts au début du mois de septembre, à l'entame du printemps dans cette partie de l'hémisphère sud. Une vaste partie du territoire australien connait une sécheresse prolongée, l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud étant le plus affecté, à plus de 98%.

La semaine dernière, les autorités avaient indiqué être inquiets pour la population de koalas qui vit au nord de l'Etat de la Nouvelle-Galles du Sud, confronté à une grave sécheresse. Des centaines de koalas auraient péri dans un feu de brousse.