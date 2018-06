Après deux ans d'attente, un salle de sports Mohamed Ali inaugurée à Molenbeek

(Belga) La salle de sports Mohamed Ali sera inaugurée, samedi à 12h00, à Molenbeek. L'ancienne salle Heyvaert recevra son nouveau nom après deux ans d'attente. En effet, ce changement de nom avait été annoncé en 2016 mais il fallait attendre l'approbation de la fondation du célèbre boxeur pour utiliser le nom.

Le nom Mohamed Ali est protégé et la commune de Molenbeek a dû faire une demande motivée et officielle à la fondation. Cette demande a finalement été approuvée par le Muhammad Ali Center, la fondation du boxeur. Avec ce changement de nom, la commune de Molenbeek souhaite, via les idéaux d'Ali, "inspirer les jeunes à faire preuve de respect, d'espoir et de compréhension et de viser toujours plus haut dans la vie". "Mohamed Ali était issu d'une minorité et est passé par des moments difficiles pour atteindre le sommet mais il a réussi", souligne l'échevin molenbeekois des Sports Ahmed El Khannous. "Ali est un exemple pour les jeunes lorsqu'il s'agit de persévérance et de fournir des efforts pour atteindre des objectifs." (Belga)