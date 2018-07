Après deux mois de romance, Priyanka Chopra et Nick Jonas se fiancent

(Belga) La star du cinéma bollywoodien Priyanka Chopra et le chanteur américain Nick Jonas se sont fiancés après deux mois de romance, écrit vendredi le magazine People.

Citant des sources non identifiées, le magazine spécialisé dans l'actualité des célébrités raconte que le chanteur de 25 ans a fait sa demande à l'actrice qui célébrait ses 36 ans à Londres. People précise qu'il avait fait fermer une boutique du joaillier Tiffany's à New York pour choisir une bague. Aucun représentant des deux artistes n'était immédiatement disponible pour commenter ces informations. Mais le réalisateur Ali Abbas Zafar a semblé faire allusion à ces fiançailles en annonçant que l'actrice, élue Miss Monde 2000, abandonnait le tournage du film "Bharat". "La raison est très très spéciale", a-t-il tweeté. "Elle nous a annoncé sa décision juste à temps et nous sommes très heureux pour elle", a-t-il ajouté, utilisant l'expression anglaise "in the Nick of time" qui signifie "juste à temps" mais avec une majuscule au "N" comme dans Nick. Le magazine a précisé que les deux tourtereaux se connaissaient depuis un certain temps déjà quand ils ont commencé une relation plus intime il y a deux mois.