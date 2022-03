Après l'Ukraine, la Géorgie dépose sa candidature pour intégrer l'Union européenne

La Géorgie a officiellement déposé jeudi sa candidature pour intégrer l'Union européenne, a annoncé le Premier ministre de ce pays du Caucase, après que l'Ukraine eut demandé son intégration à l'UE face à l'invasion russe.



"Nous déposons une candidature pour une adhésion à l'UE", a indiqué Irakli Garibachvili dans un communiqué après avoir signé la lettre en ce sens.



"La Géorgie est un Etat européen et continue d'apporter une contribution précieuse à sa protection et à son développement", a-t-il ajouté, qualifiant une adhésion à l'UE d'"objectif stratégique" pour Tbilissi.



Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, avait annoncé mercredi son intention de présenter "immédiatement" sa candidature, dans la foulée d'une demande expresse du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, dont le pays est attaqué par la Russie.



L'invasion de l'Ukraine par Moscou la semaine dernière a suscité une forte inquiétude en Géorgie, elle aussi issue de l'Union soviétique et considérée par la Russie comme faisant partie de sa zone d'influence.



En 2008, une intervention armée russe en Géorgie s'était soldée par la perte de deux territoires séparatistes prorusses.



L'offensive en Ukraine, et la candidature accélérée de M. Zelensky, semble aussi avoir créé une fenêtre d'opportunité pour l'aspiration de la Géorgie à intégrer l'UE -- un objectif inscrit dans sa Constitution.



Le gouvernement géorgien avait émis l'intention l'année dernière de ne présenter sa candidature à l'UE qu'en 2024.



La Géorgie, comme l'Ukraine, a signé un accord d'association avec l'Union européenne, qui n'offre cependant aucune garantie d'intégration ultérieure.



Ce pays du Caucase est secoué par une crise politique et son gouvernement s'est attiré des accusations d'atteintes aux libertés.



L'ancien président Mikheïl Saakachvili (2004-2013), devenu le chef de file de l'opposition, est actuellement emprisonné pour abus de pouvoir. Il mène une grève de la faim contre son incarcération qu'il juge politique.

