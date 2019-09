Après les chats, voilà les bars... à canards en Chine

On connaissait les bars à chats, où les clients peuvent déguster leur cappuccino en caressant un félin. En Chine, un établissement a décidé de décliner le concept avec... des canards, photographiés dans tous les coins.

Le café "Hey! We go" ("Salut! On y va") situé dans le centre de Chengdu (sud-ouest) s'ajoute à la longue liste des cafés à animaux dans le pays, très prisés des jeunes Chinois hyperconnectés aux réseaux sociaux.

Les quatre canards, tous issus d'une même race originaire d'Europe, coûtent à la vente quelque 10.000 yuans (1.300 euros) par spécimen. Mais les attractions vedettes du café ne sont pas à vendre, et se dandinent de table en table pour le plus grand plaisir des clients.



Pour 78 yuans (10 euros), ils peuvent passer jusqu'à 90 minutes avec les palmipèdes, imperturbables devant la nuée de smartphones prêts à réaliser photos ou selfies avec la bouche en forme de bec de canard.

Tout le monde aime les canards

"Ils sont vraiment amusants et très obéissants", déclare à l'AFP BBQ Suen, une cliente. Cette étudiante explique être venue visiter le café dès qu'elle en a entendu parler sur internet.

C'est Luo Yaochi, un jeune homme de 26 ans, qui a ouvert le café avec trois acolytes. L'idée a germé récemment dans son esprit lorsqu'il a commencé à élever son propre canard de compagnie. "Tout le monde aime les canards," déclare-t-il à l'AFP.



Mais les visiteurs peuvent désormais aussi caresser et jouer avec les nouveaux pensionnaires du café: deux adorables cochons miniature, installés dans un mini-chariot rose bonbon.