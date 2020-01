Après sa fuite rocambolesque, Carlos Ghosn sort du silence: "Ma famille n'a joué aucun rôle"

L'ex-patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn a affirmé jeudi avoir organisé "seul" son départ du Japon où un procès l'attendait pour malversations financières, vers le Liban, niant toute implication de sa famille.



"Les allégations dans les médias selon lesquelles mon épouse Carole et d'autres membres de ma famille auraient joué un rôle dans mon départ du Japon sont fausses et mensongères", explique M. Ghosn, dans un court communiqué reçu par l'AFP.



"C'est moi seul qui ai organisé mon départ. Ma famille n'a joué aucun rôle", martèle t-il.



Carlos Ghosn est arrivé lundi au Liban, pays dont il a la nationalité, mais son lieu de résidence reste inconnu.



Les conditions de ce départ surprise du Japon où il était assigné à résidence sans autorisation de quitter le territoire, restent floues.



Des perquisitions ont été menées à Tokyo et sept personnes arrêtées en Turquie, soupçonnées d'avoir aidé M. Ghosn lors d'un transit par Istanbul.



Selon une source à la présidence libanaise, le patron déchu est entré dans le pays, en provenance de Turquie, avec un passeport français et sa carte d'identité libanaise.



En outre, pour sa fuite, M. Ghosn est soupçonné d'avoir emprunté un jet privé parti de l'aéroport du Kansai (ouest).