Après Sydney, lumières éteintes à Moscou ou Paris pour Earth Hour

Après l'Opéra de Sydney et les gratte-ciel de Hong Kong, le Kremlin ou la tour Eiffel se sont à leur tour éteints samedi pour la 11e "Earth Hour" destinée à mobiliser contre le changement climatique mais aussi cette année pour la nature.

L'Australie, où est née cette "Heure pour la planète" en 2007 avec un seul événement, a comme chaque année lancé l'opération à 20h30 locales, plongeant dans le noir l'Opéra et le Harbour Bridge de Sydney. Les gratte-ciel de Hong Kong et de Singapour ont ensuite éteint leurs lumières, tout comme les tours Petronas de Kuala Lumpur ou la tour Burj Khalifa de Dubai, puis la tour Eiffel à Paris, l'Acropole à Athènes ou encore la basilique Saint-Pierre à Rome. A Moscou, le Kremlin et la place Rouge se sont aussi retrouvés dans le noir, tandis que l'intensité lumineuse du segment russe de la Station spatiale internationale (ISS) devait être diminuée à 20h30 GMT (21h30 HB), selon l'agence spatiale russe Roskomos citée par l'agence Ria Novosti. Pour la première fois, l'Atomium ne participait pas à l'opération. L'emblème de Bruxelles accueillait samedi soir un concert dans le cadre des 60 ans de l'Expo 58. Des initiatives locales étaient tout de même prises dans la capitale mais aussi à Malines et Anvers, notamment. Earth Hour "arrive à un moment où la population et la planète sont sous pression. Le changement climatique va plus vite que nous. Ses conséquences inquiétantes sont sur nous", a mis en garde dans un message vidéo posté sur Twitter le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, alors que les trois dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Mais cette année, Earth Hour veut dépasser la seule question du réchauffement, appelant également à mobilisation pour la préservation de la nature, alors que les experts de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) ont cette semaine averti l'humanité qu'elle se mettait en danger en provoquant le déclin de la faune et la flore de la planète. "Nous sommes en train de perdre non seulement notre combat contre le changement climatique, mais aussi notre combat contre le déclin de la biodiversité", a déclaré le président français Emmanuel Macron dans un message audio en anglais posté sur Twitter pendant que les mots qu'il disait s'affichaient sur fond noir. "Imaginez que vous vous réveillez et que quelque chose a changé. Vous n'entendez pas de chant d'oiseau. Vous regardez par la fenêtre: les paysages que vous aimiez sont secs, la vie aspirée. (...) Ce n'est pas un cauchemar et certainement pas une illusion. Vous le savez", a-t-il ajouté. "Plus de la moitié des espèces animales ou végétales sont menacées d'extinction dans certaines des régions naturellement les plus riches en biodiversité si nous continuons ainsi", a également mis en garde Dermot O'Gorman, de l'ONG WWF qui coordonne Earth Hour à travers le monde. D'autres monuments emblématiques doivent encore s'éteindre à 20h30 locales comme Big Ben, le Christ Rédempteur de Rio, l'Empire State Building de New York ou encore les chutes du Niagara.