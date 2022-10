Après un fort séisme, des répliques secouent de nouveau les Philippines

(Belga) Des répliques sismiques ont touché mercredi matin le nord des Philippines, quelques heures après qu'un fort tremblement de terre a blessé au moins six personnes et occasionné des dégâts importants sur un hôpital et plusieurs églises anciennes, ont communiqué les autorités.

Le séisme de magnitude 6,4 a frappé mardi soir la ville montagneuse de Dolores dans la province d'Abra (nord), avant que plusieurs répliques ne fassent trembler la terre de nouveau, a rapporté l'organisme d'Etat chargé des questions sismologiques. Six personnes ont été blessées dans la ville de Lagayan, dans cette même province, selon un sauveteur. La mairie de Lagayan et le bâtiment d'un lycée ont été fermés, après l'apparition de fissures et de débris de verre, selon des images publiées sur la page Facebook officielle de la commune. A Batac, une ville située dans la province voisine de Ilocos Norte, des patients ont passé l'essentiel de la nuit à l'extérieur d'un hôpital public en raison de l'effondrement du plafond dans plusieurs pièces qui a endommagé du matériel, a relaté le personnel de l'hôpital. Des rochers ont dévalé une colline et ont temporairement bloqué une route reliant Batac à la commune voisine de Banna, mais des responsables des secours ont déclaré que le terrain avait été depuis dégagé. Un certain nombre d'églises anciennes de l'Abra et de l'Ilocos Norte ont également subi des dégâts, a fait savoir le bureau de la défense civile. Le gouverneur de l'Ilocos Norte Matthew Manotoc a instauré un jour de congé dans les établissements scolaires et les fonctionnaires ont été priés de ne pas se rendre sur le lieu de travail, alors que les autorités vérifiaient l'intégrité des bâtiments. (Belga)