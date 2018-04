Après un premier échec, Snapchat lance un nouveau modèle de lunettes connectées

La messagerie prisée des ados Snapchat a lancé jeudi un nouveau modèle de lunettes connectées, pouvant filmer et enregistrer, après que la première génération se soit révélée un fiasco commercial.

Les Spectacles 2.0 "sont plus confortables à porter et résistent à l'eau", a indiqué dans un communiqué Snap, la maison mère de Snapchat, célèbre pour ses messages éphémères.

Ces lunettes de soleil qui, à 150 dollars coûtent 20 dollars de plus que les précédentes, permettent de prendre des photos et des vidéos, et d'enregistrer du son, transférables ensuite sur la messagerie.

Lancées à l'automne 2016, les premières "Spectacles" se sont vendues à 150.000 exemplaires selon Snap mais selon la presse, des centaines de millions sont restées invendues.

Snap, qui doit publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine, n'a jamais généré de profits.

Introduite en Bourse à 24 dollars l'an dernier, l'action Snap avait assez vite dégringolé. Elle se négociait jeudi aux environ de 14,6 dollars.

Simple service de messagerie au départ, Snapchat est devenu au fil du temps une application mobile qui comprend de la vidéo, des actualités et d'autres contenus.