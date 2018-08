Après une dispute conjugale, il crashe son avion sur sa maison

L'incident a commencé à American Fork Canyon, une ville située à 45 kilomètres de Salt Lake City, quand le bureau du shériff du comté a reçu un appel dimanche soir concernant une dispute domestique entre Duane Youd et son épouse.

"Le couple était en train de boire quand une violente dispute a éclaté et l'homme a commencé à tabasser son épouse. Certains témoins ont appelé les secours", explique le sergent Sandoval à CNN.

Youd a été arrêté et relâché lundi en début d'après-midi. Lors de sa libération, Youd a demandé s'il pouvait rentrer chez lui pour reprendre quelques affaires. Sa demande a été acceptée mais l'homme devait être escorté par un officier. Youd a alors quitté son domicile au volant de son véhicule, rapporte l'agent qui effectuait cette escorte.

Youd s'est rendu à un aéroport tout proche. Pilote professionnel, il volait pour une entreprise de construction. Il a embarqué a bord de son avion de fonction, un Cessna, et l'a piloté...Jusqu'à son habitation, sur laquelle il a fait crasher l'appareil.

Un voisin explique la scène à CNN: "J'ai vu l'avion voler de plus en plus bas et je me suis dit qu'il allait se prendre une montagne et tout à coup, j'ai vu une énorme boule de feu."

Le fils et l'épouse de Youd se trouvaient à l'intérieur du bâtiment quand le crash a eu lieu. Ils ont réussi à s'échapper de la maison et sont indemnes. Duane Youd est, lui, décédé.