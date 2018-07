Après une transplantation du cœur, elle rencontre la mère de la donneuse et lui fait écouter les battements (vidéo)

Isabel est décédée à l'âge de 14 ans. A travers le don de ses organes, elle a pu permettre à 9 personnes d'être soignées et transplantées, dont Vicky, qui a reçu son cœur il y a deux ans. Elle a rencontré, pour la première fois, la mère de la jeune donneuse d’organes, Lauren. Vicky et Lauren ont toutes deux raconté comment elles ont vécu l’approche de cette transplantation: "Lorsqu’on a dit adieu à Isabel, on a su que d’autres familles prieraient pour un miracle, qu’elle allait bientôt réaliser", raconte la mère d’Isabel. "Tout ce à quoi je pouvais penser, et la raison pour laquelle je pleurais, c’était que quelqu’un avait perdu la vie, et que c’était ce pourquoi j’allais pouvoir vivre. Quelle leçon d’humilité", estime Lauren.



Vicky avait 58 ans lorsqu'elle a reçu le cœur d’Isabel. Lors d’une conférence de presse, elle a permis à la mère de la jeune fille de l’entendre battre.

L’adolescente s’est donné la mort en 2016. Sa famille n’a appris que plus tard qu’elle avait été harcelée. D’après sa mère, Isabel, elle aurait voulu étudier la médecine.

"Je suis tellement reconnaissante d’avoir le cœur de cette petite fille. Mon but dans la vie, c’est de la rendre la plus heureuse et fière possible", a encore commenté Vicky.