Arabie: quatre morts dans une fusillade à un point de contrôle

(Belga) Un membre des forces de l'ordre saoudiennes, un ressortissant bangladais et deux assaillants ont été tués dimanche dans le centre de l'Arabie saoudite dans une fusillade à un point de contrôle, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Des tirs provenant d'un véhicule ont visé ce point de contrôle et les forces de l'ordre ont répliqué, selon le ministère, qui a précisé que l'attaque avait eu lieu sur la route Buraydah-Tarfiyah dans la région d'Al-Qassim (centre). Deux des trois assaillants ont été tués, le troisième ayant été blessé et hospitalisé, a indiqué la même source. Quatre policiers saoudiens avaient déjà été tués le 20 avril dans une attaque visant un poste de contrôle dans la province d'Assir (sud-ouest). Plusieurs attaques en Arabie saoudite ont été attribuées ces dernières années à des groupes djihadistes comme Al-Qaïda et l'organisation Etat islamique (EI). D'autres attaques se sont produites dans la Province orientale, où se concentre la minorité chiite du pays, et ont été imputées à des militants armés de cette communauté. (Belga)