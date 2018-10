Arabie: Trois "terroristes" présumés tués dans une région chiite

(Belga) Trois saoudiens recherchés pour "terrorisme" ont été tués dans un échange de tirs avec les forces de sécurité, dans la région à majorité chiite de Qatif, dans l'est du royaume, a indiqué jeudi l'agence de presse officielle saoudienne.

La fusillade a eu lieu mercredi, alors que la police menait une opération dans le "repaire" des "terroristes" présumés, dans un quartier résidentiel. Trois policiers ont été légèrement blessés, a expliqué un porte-parole des forces de sécurité, selon la même source. Les trois saoudiens abattus étaient recherchés pour des faits de "terrorisme" ayant eu lieu dans la région de Qatif, a-t-il dit, sans plus de précisions. "Aucun autre habitant de l'immeuble, aucun passant n'a été blessé" malgré les "tirs nourris" venant de l'intérieur vers la rue, a-t-il ajouté. La région de Qatif est située dans la Province orientale, riche en pétrole, où se concentre la majeure partie de la minorité chiite qui se plaint régulièrement d'être persécutée et marginalisée dans un royaume dirigé par une dynastie sunnite. Le gouvernement rejette quant à lui ces accusations. La zone est le théâtre de troubles récurrents depuis 2011, année ou elle avait été secouée par un fort mouvement de contestation, dans le sillage du Printemps arabe. Elle a aussi été le berceau du dignitaire chiite Nimr al-Nimr, virulent critique du régime saoudien, figure du mouvement de contestation, et exécuté en janvier 2016 pour "terrorisme". La communauté chiite représente, selon des estimations, 10 à 15% des 32 millions de saoudiens, mais le gouvernement n'a publié aucune statistique officielle.