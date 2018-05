Argentine: 25 ans de prison pour un curé qui abusait d'enfants

(Belga) Un curé argentin de 57 ans a été condamné lundi à 25 ans de prison pour avoir abusé sexuellement de sept enfants, dans un séminaire de la province d'Entre Rios, dans le nord-est du pays.

Justo José Ilarraz a dans un premier temps été assigné à résidence, le temps que la peine de 25 ans de prison soit confirmée en appel. Les faits se sont déroulés dans le séminaire du diocèse de la ville de Paraná, 600 km au nord de Buenos Aires. Ses victimes, de 13 à 14 ans, étaient pensionnaires du séminaire, coupées de leur famille qu'ils voyaient une fois par mois. Ils ont gardé le silence pendant des années, avant de porter plainte devant la justice en 2010, après avoir demandé à l'Eglise de le sanctionner. En 2012, le prêtre a été congédié du séminaire, à l'issue d'une enquête interne menée par les autorités catholiques, mais il a continué d'exercer comme curé, dans la province de Tucuman, dans le nord-ouest de l'Argentine. "Il les guidait spirituellement, les fréquentait de manière informelle, c'était sa manière d'établir un lien et de rendre possible un abus, et d'entretenir le secret durant des années", a expliqué le procureur Juan Francisco Ramírez. Durant son procès à huis clos, le curé a nié les faits, dénonçant une conspiration. (Belga)