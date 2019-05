Argentine: les tirs devant le parlement, une affaire privée, pas un crime politique

(Belga) La thèse du règlement de comptes familial s'est finalement imposée vendredi après les tirs dont ont été victimes la veille un député argentin et son collaborateur, une attaque que les autorités avaient d'abord qualifiée d'acte mafieux.

Un des deux hommes qui ont ont ouvert le feu sur le député Hector Olivares et son ami Miguel Yadon a été arrêté jeudi à 300 km de Buenos Aires, après avoir pris la fuite la veille. Au lendemain de cette attaque sur la place du congrès dans le centre de Buenos Aires, le député demeurait dans un état critique. Miguel Yadon a quant à lui été tué sur le coup. Juan José Fernandez, 42 ans, dont la lourde silhouette est passée en boucle sur les télévisions argentines depuis mercredi, a abattu Miguel Yadon car il réprouvait la relation que le haut fonctionnaire entretenait avec sa fille. "L'affaire a été élucidée et nous confirmons qu'il ne s'agit pas d'un crime politique. La cible était Yadon. L'hypothèse (privilégiée) est une attaque à caractère privé", a déclaré la ministre de la Sécurité publique, Patricia Bullrich. Hector Olivares et Miguel Yadon marchaient sur la place située devant le parlement quand deux hommes installés dans une voiture ont ouvert un feu nourri en leur direction.