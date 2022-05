Un chauffeur fait un AVC au volant de son taxi en Argentine: renversée, une étudiante française décède

Une étudiante française de 25 ans, renversée samedi à Buenos Aires par un taxi dont le conducteur faisait un AVC et un infarctus, est morte dimanche à Buenos Aires de ses blessures, a-t-on appris de sources médicales.



Deux autres Françaises ont été blessées dans cet accident et étaient toujours hospitalisées dimanche, dont l'une en soins intensifs pour une fracture du bassin.



La jeune femme décédée, Lwana Bichet, se trouvait dans la capitale argentine depuis trois mois, comme les deux autres Françaises, dans le cadre d'un échange universitaire de l'Université privée de San Andrés, selon les autorités locales.



L'étudiante, qui souffrait d'un grave traumatisme crânien, est morte sur la table d'opération, a déclaré le directeur de l'hôpital Fernandez, Ignacio Previgliano.



Après avoir renversé les Françaises qui traversaient une avenue, et deux autres personnes - indemnes -, le taxi, hors de contrôle, a heurté deux voitures.



A l'arrivée des secours, le chauffeur du taxi "avait perdu connaissance", a déclaré Alberto Crescenti le directeur des urgences médicales de Buenos Aires (SAME).



"Nous ne savons pas s'il a d'abord eu une crise cardiaque puis un accident vasculaire cérébral (AVC) ou si l'AVC est survenu avant, c'est une combinaison de pathologies", a-t-il dit.



Le chauffeur de taxi est hospitalisé "sous assistance respiratoire mécanique avec un pronostic réservé", a-t-il ajouté.