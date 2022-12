Argentine: un incendie en Terre de feu a déjà consumé 7.000 hectares

(Belga) Un feu de forêt qui s'est déclaré le 30 novembre en Terre de Feu, dans le sud de l'Argentine, ne cesse de progresser et a déjà consumé 7.000 hectares, ont rapporté mardi les autorités.

Le foyer principal se situe à l'intérieur de la réserve naturelle Corazon de la Isla, un poumon vert inhabité à 3.000 km au sud de Buenos Aires avec des espèces d'arbres indigènes de plus de 40 mètres de haut. "C'est un incendie très complexe dans un endroit difficile d'accès où le vent change en permanence. Il y a 7.000 hectares touchés", a déclaré le gouverneur de la province de Terre de Feu, Gustavo Melella, lors d'une conférence de presse. Quelque 85 pompiers luttent contre les flammes avec l'aide de deux hélicoptères et trois bombardiers d'eau. Aucune victime n'a été recensée. Les autorités coordonnent la mise en place de remblais coupe-feu pour empêcher les flammes de progresser vers les zones habitées mais "avec le vent, le feu les surmonte", a expliqué M. Melella. La sécheresse de l'été austral et le puissant vent tournoyant dans la province la plus méridionale du pays compliquent l'action des pompiers. Aucune amélioration des conditions météorologiques n'est attendue dans les prochains jours. (Belga)