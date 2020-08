Aritana, un des grands chefs indigènes du Brésil, mort du Covid-19

(Belga) Le cacique Aritana Yawalapiti, l'un des principaux chefs indigènes du Brésil, est mort mercredi du Covid-19 à l'âge de 70 ans, a annoncé à l'AFP son neveu Iano Yawalapiti.

"Sa mort est confirmée", a-t-il déclaré au téléphone. Aritana Yawalapiti, qui souffrait d'hypertension, avait été admis dans une unité de soins intensifs et mis sous respiration artificielle il y a deux semaines, dans un hôpital de Goiania, la capitale de l'Etat de Goias (centre-ouest), en raison d'une détresse respiratoire liée à une forme sévère de la maladie provoquée par le nouveau coronavirus. Fervent défenseur des droits indigènes et de la préservation de la forêt amazonienne, le cacique était un important responsable de la région du Parc national du Xingu, dans le Mato Grosso, dont est également originaire le chef emblématique Raoni Metuktire. Le coronavirus, dont le bilan va franchir ces prochains jours le cap des 100.000 morts au Brésil, a touché de plein fouet les indigènes, faisant parmi eux plusieurs centaines de morts, en raison d'une immunité plus faible et d'une difficulté d'accès aux soins.