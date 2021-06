Arménie: 20.000 partisans du Premier ministre réunis avant le vote de dimanche

Environ 20.000 sympathisants du Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont participé jeudi soir à Erevan à son dernier rassemblement électoral, une démonstration de force avant les législatives anticipées de dimanche.

Brandissant des drapeaux arméniens et chantant des slogans, les partisans de M. Pachinian se sont réunis sur la place centrale de la capitale alors que la victoire électorale est loin de leur être acquise.

"On ne veut pas le retour de l'ancien régime", a expliqué à l'AFP un participant, Mikael Kirakossian, pour qui "l'anarchie et la corruption" régnait sur l'Arménie jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian en 2018.

Karine Haroutiounian, une femme au foyer de 43 ans, expliquait elle que le Premier ministre était un homme "honnête".

"On lui fait confiance, on l'aime, on le respecte", a-t-elle affirmé.

Le Premier ministre avait exhorté mercredi ses supporters à se réunir pour "montrer l'unité du peuple à l'approche" du vote.

Cet ancien journaliste de 46 ans a été porté au pouvoir par une révolution pacifique sur la promesse de chasser les élites corrompues de cette petite ex-république soviétique du Caucase.

Mais sa popularité a été sérieusement entamée par le conflit perdu au Nagorny Karabakh face à l'Azerbaïdjan à l'automne 2020, qui a vu l'Arménie perdre le contrôle de territoires qu'elle contrôlait depuis une trentaine d'année.

La signature de l'accord avec Bakou a provoqué une révolte en Arménie. Face aux protestations et appels à démissionner, M. Pachinian a convoqué des législatives anticipées dans l'espoir de dissiper la crise et de préserver son poste.

Le Premier ministre a mené une campagne belliqueuse, organisant des rassemblements à travers le pays et appelant ses compatriotes à lui donner un "mandat d'acier" contre l'opposition.

Il a même brandi un marteau à l'adresse de ses adversaires, menaçant de le faire "tomber sur vos têtes vides".

Pour des analystes, le rassemblement de jeudi était un test de popularité du chef du gouvernement. "Si 20.000 à 30.000 personnes y participent, cela signifie que Pachinian sera en mesure" d'obtenir la majorité parlementaire nécessaire pour former un nouveau gouvernement, a estimé l'analyste Stepan Grigorian.

Les combats entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises ont éclaté en septembre au Nagorny Karabakh, région sécessionniste d'Azerbaïdjan majoritairement peuplée d'Arméniens qui avait été le théâtre d'une guerre dans les années 1990.

Le nouveau conflit a duré six semaine et fait 6.000 morts jusqu'à la signature de l'accord du cessez-le-feu négocié par la Russie, qui a placé une force de maintien de la paix dans la région.