Arménie: Pachinian au Karabakh pour son premier déplacement comme Premier ministre

Le nouveau Premier ministre arménien Nikol Pachinian s'est rendu mercredi au Nagorny-Karabakh, une région contestée que l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent depuis plus d'un quart de siècle, pour son premier déplacement en tant que chef du gouvernement.

M. Pachinian a assuré être "prêt à la poursuite de discussions dans le calme" au sujet du Nagorny-Karabakh, lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une rencontre avec Bako Sahakian, le président de cette région séparatiste en Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens, au coeur d'un conflit de plus de 25 ans entre l'Arménie et son voisin azerbaïdjanais.

Le recours à la force pour résoudre la question du Nagorny-Karabakh "doit être exclu", a martelé le chef du gouvernement arménien, élu mardi par le Parlement au terme de trois semaines de vives protestations antigouvernementales.

Peuplé en majorité d'Arméniens, le Nagorny-Karabakh, soutenu par l'Arménie, a fait sécession au début des années 1990 mais est toujours reconnu internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan.

Erevan, a expliqué Nikol Pachinian, "soutient entièrement le droit à l'auto-détermination du peuple" de la région.

Un cessez-le-feu a été conclu en 1994 après une guerre ayant fait 30.000 morts et des centaines de milliers de réfugiés. Aucun traité de paix n'a toutefois été signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques, et des heurts se produisent régulièrement.

En avril 2016, au moins 110 personnes - des civils et des militaires des deux camps - ont ainsi été tuées dans les pires violences depuis 1994. Un nouveau cessez-le-feu a été signé à Moscou ente les belligérants, mais des combats sporadiques continuent de se produire le long de la ligne de démarcation.

La France, les États-Unis, la Russie coprésident le "groupe de Minsk", qui a pour mission - sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) - de trouver une issue pacifique au conflit.

Mais la région ne fait pas partie de ce groupe. "La république d'Arménie est prête à parler en son nom et la république d'Artsakh (Karabakh, ndlr) doit aussi négocier en son nom propre", a insisté Nikol Pachinian.

"Le conflit du Karabakh n'est pas un conflit territorial. Il a éclaté lorsque la population d'Artsakh a essayé de protéger ses droits élémentaires", a-t-il encore jugé.