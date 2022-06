Armes à feu: Biden dit qu'il ne veut pas agir par décret, et tacle Trump au passage

(Belga) Le président américain Joe Biden a expliqué mercredi, lors d'une émission télévisée satirique, qu'il n'entendait pas agir par décret pour réguler les armes à feu au-delà de ce que prévoit la Constitution, et en a profité pour tacler son prédécesseur Donald Trump.

"Vous ne pourriez pas prendre un décret? Trump en distribuait comme des bonbons d'Halloween", l'a interrogé le comédien Jimmy Kimmel. "Ce que je ne veux pas faire (...), c'est imiter Trump et la manière dont il a abusé de la Constitution et de son autorité constitutionnelle", a rétorqué Joe Biden. Les parlementaires américains mènent actuellement de pénibles discussions sur un encadrement légèrement plus strict des armes à feu, après un effroyable massacre dans une école au Texas, mais le président américain a donc une nouvelle fois estimé qu'il n'avait pas les moyens de prendre de grandes décisions avec son seul pouvoir exécutif. Joe Biden a certes déjà pris quelques décrets sur les armes à feu mais il s'agissait de mesures très limitées. (Belga)