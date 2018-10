Arrestation au Costa Rica d'une ex-ministre roumaine condamnée pour corruption

(Belga) Une ancienne ministre roumaine, Elena Udrea, a été arrêtée mercredi au Costa Rica où elle s'était exilée alors qu'elle était poursuivie dans son pays pour corruption, a annoncé jeudi Gustavo Chichilla, chef du bureau d'Interpol à San José.

Une autre ancienne responsable roumaine réclamée par la justice de Bucarest, Alina Bica, ex-chef du parquet antimafia (DIICOT), a également été arrêtée mercredi au Costa Rica lors d'une opération séparée, a-t-il indiqué. Les deux femmes ont été incarcérées pour la durée d'examen de la demande d'extradition formulée par Bucarest à leur encontre. Surnommée par les médias "la Blonde de Traian Basescu", l'ancien président roumain de centre droit (2004-2014), Mme Udrea, 44 ans, a été condamnée en son absence en juin dernier à six ans de prison pour corruption et abus de pouvoir. Ancienne pin-up de magazines, considérée en son temps comme l'une des personnes les plus importantes de Roumanie, l'ancienne ministre avait demandé à son arrivée en février dernier l'asile politique au Costa Rica. Mme Bica est également poursuivie pour corruption en Roumanie. Elle aussi avait demandé l'asile politique au Costa Rica. (Belga)