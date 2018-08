Arrestation au Mexique de 205 agents de police, dont 20 usurpateurs

(Belga) Les autorités mexicaines ont arrêté jeudi 205 agents en uniforme, policiers et agents de voirie municipaux, avant de découvrir que vingt d'entre eux ne faisaient pas partie, officiellement, des forces de l'ordre. Sur les 368 agents travaillant dans la municipalité de Tehuacan, dans l'Etat de Puebla (centre), "20 étaient en situation irrégulière, ils n'étaient pas enregistrés, n'avaient pas passé les examens de contrôle et tests de confiance", a déclaré à la presse Jesus Morales, secrétaire de Sécurité publique de Puebla.

Les autorités étatiques ont décidé de prendre le contrôle de la police municipale de Tehuacan et d'autres services, soupçonnés de liens avec le crime organisé. "Les pistes d'enquête nécessaires seront explorées. (...) il y a des anomalies et nous enquêtons", a déclaré Diodoro Carrasco, secrétaire général de l'Etat de Puebla. "Nous prenons le contrôle de la prison, du département de police, du département de la circulation et du centre d'intervention immédiate (secours d'urgence)". Les autorités sont encore à la recherche de 113 agents qui ne travaillaient pas jeudi. "Nous enquêtons sur les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas présentés, y compris les commandants. Nous les cherchons." Tehuacan, à 252 kilomètres de la capitale mexicaine, est la troisième municipalité de l'Etat de Puebla dont la sécurité est reprise en main par le gouvernement. Dans la première, San Martin Texmelucan, 200 policiers avaient été relevés de leurs fonctions et désarmés le 2 mai, car soupçonnés de collusion avec des groupes criminels spécialisés dans le vol de carburant. Le 21 juin, à Ciudad Serdan, le directeur de la police municipale et 35 agents avaient également été arrêtés. (Belga)