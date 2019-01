Arrestation Battisti: un avion italien en vol pour la Bolivie

(Belga) Un avion avec à son bord des policiers et des membres des services secrets italiens est en route pour la Bolivie où l'ex-militant d'extrême gauche italien Cesare Battisti a été arrêté, ont indiqué dimanche des sources du ministère de l'Intérieur.

L'avion est en vol "depuis quelques heures", ont indiqué ces sources, tandis que le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a lui-même déclaré sur une chaîne de télévision que "des moyens et des hommes sont déjà partis" pour aller chercher Cesare Battisti. Selon des sources du ministère des Affaires étrangères, "il faudra désormais comprendre si Battisti fera une étape au Brésil ou s'il sera amené immédiatement en Italie. C'est un problème qui sera tranché dans les prochaines heures". Mi-décembre, les médias italiens avaient rapporté qu'un avion italien était à Sao Paolo pour extrader Battisti au plus vite après la décision de la Cour suprême brésilienne d'ordonner son arrestation. Mais il était alors introuvable. Cesare Battisti avait été repéré "avec certitude" en Bolivie la semaine dernière à Santa Cruz et une opération avait été préparée avec les autorités locales, a-t-on appris auprès du gouvernement italien. "Battisti a été arrêté dans la rue, il n'était pas armé et n'a pas opposé de résistance. Il a répondu à la police en portugais et montré un document brésilien qui confirmait son identité. Désormais l'Italie l'attend", notent des sources du ministère italien. (Belga)