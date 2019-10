Arrestations dès le début du mouvement de désobéissance en Australie et Nouvelle-Zélande

(Belga) Des dizaines de manifestants ont été arrêtés lundi en Nouvelle-Zélande et en Australie dès le début des quinze jours de désobéissance civile lancés par l'ONG Extinction Rebellion à travers la planète pour dénoncer l'inaction "criminelle" des gouvernements face au changement climatique.

Dans le centre de Sydney, des centaines de personnes qui participaient à un sit-in sur une route très fréquentée ont été délogés par la police, et trente d'entre eux ont été inculpés lundi. A Brisbane, un petit groupe de militants se sont enfermés sur un pont avant d'être arrêtés par la police. Sept ont été inculpés. A Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, des manifestants se sont enchaînés à une voiture, entraînant des perturbations dans le centre-ville. Trente personnes ont été arrêtées mais aucune charge n'a été retenue à leur encontre. Ces actions ont marqué le lancement, à l'appel d'Extinction Rebellion (XR), de deux semaines de mobilisation dans 60 villes dans le monde qui devraient rassembler des milliers de personnes. Né en 2018 au Royaume-Uni, Extinction Rebellion, met en garde contre une imminente "apocalypse" environnementale. Des milliers d'Australiens sont attendus cette semaine aux nombreux événements organisés à travers le pays, notamment la promulgation de la disparition des abeilles, un défilé nu et un cortège funèbre pour la planète. "Nous avons essayé les pétitions, le lobbying et les manifestations, et maintenant le temps presse", a déclaré la militante australienne Jane Morton. "Nous n'avons pas d'autre choix que de nous rebeller jusqu'à ce que notre gouvernement déclare une urgence climatique et écologique et prenne les mesures qui s'imposent pour nous sauver." (Belga)