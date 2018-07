Arrêté en possession de drogue en 1999, un Français va rentrer au pays après un long calvaire en Indonésie

Le Français Michaël Blanc, arrêté à Bali en 1999 avec de la drogue et lourdement condamné, devait quitter l'Indonésie samedi pour revenir en France, au bout d'un combat acharné qui a duré près de 19 ans.



Ce cuisinier originaire de Haute-Savoie (centre-est de la France) avait été arrêté en décembre 1999, à l'âge de 26 ans, à l'aéroport international de l'île touristique de Bali avec 3,8 kilos de haschisch dans des bouteilles de plongée. Il avait affirmé qu'un ami les lui avait confiées pour les transporter.



Échappant de justesse à la peine de mort, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Michaël Blanc a bénéficié d'une grâce présidentielle partielle en 2009 et vu sa peine commuée en 20 ans de prison.





Encore des démarches administratives



Après avoir obtenu une libération conditionnelle, il est sorti de prison en 2014 mais sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'Indonésie, une restriction qui s'achève samedi.

S'il est prévu que le Français, âgé aujourd'hui de 45 ans, puisse quitter l'archipel d'Asie du Sud-Est avant la fin de la journée, les dernières démarches administratives pourraient retarder légèrement son retour en France.



La lourdeur de sa condamnation dans un pays parmi les plus répressifs du monde contre le trafic de drogue avait été vivement critiquée en France. La médiatisation de sa situation a déclenché une importante mobilisation dans le pays, avec des pétitions signées par des personnalités et de nombreux anonymes.





"Si je n'avais pas été là, il ne serait plus là"



Mais c'est à sa mère, qui a tout abandonné - emploi, famille, pays - dès l'an 2000 pour venir à son secours, que Michaël Blanc doit son salut. Hélène Le Touzey s'est beaucoup impliquée, d'abord pour lui obtenir une réduction de peine, et ensuite pour le faire libérer.

"Si je n'avais pas été là, il ne serait plus là. Un moment, il m'avait demandé de partir pour pouvoir en finir avec la vie. Il me disait que je n'arriverais jamais à avoir sa libération", avait confié sa mère à la sortie de prison de son fils, en 2014.



Dès le début de l'affaire, l'animateur de télévision français Thierry Ardisson avait pris la défense du détenu pendant ses émissions, allant jusqu'à organiser un "Michaëlthon" -- vente aux enchères d'objets de célébrités -- pour financer son comité de soutien.





Un "héros moderne à la Midnight Express"



Impatient de rencontrer M. Blanc dès son retour en France, M. Ardisson a déclaré à l'AFP qu'il s'agissait d'un "héros moderne à la Midnight Express", une référence au film d'Alan Parker sur un Américain détenu en Turquie pour trafic de drogue.

L'animateur a dit qu'il allait inviter M. Blanc dans son émission, qui reprendra en septembre sur la chaîne C8.



A Bonneville, ville natale de M. Blanc, l'annonce de son retour est accueillie avec satisfaction par certains habitants, à commencer par l'ancien maire, Martial Saddier, aujourd'hui député de Haute-Savoie, qui a beaucoup oeuvré pour aider la famille du Français.



"C'est une bonne nouvelle mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même purgé une très lourde peine, ni l'ensemble des efforts déployés par sa mère pour qu'il soit détenu dans des conditions décentes", a déclaré M. Saddier à l'AFP.





De nombreux étrangers dans le couloir de la mort



"Qu'il ait tenu le coup pendant si longtemps, chapeau. L'épreuve la plus difficile est aujourd'hui derrière lui, même s'il lui faut désormais tout reconstruire. Il a toujours dit à ses proches qu'il reviendrait", a ajouté l'ancien maire.

Alors que c'est la fin du calvaire pour M. Blanc, deux autres Français purgent de longues peines pour trafic de drogue en Indonésie: Gérard Debetz, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2011, et Serge Atlaoui qui s'est vu infliger la peine de mort en 2007.



Et des dizaines d'autres condamnés à la peine capitale pour trafic de drogue, parmi lesquels de nombreux étrangers, sont dans le couloir de la mort. Il n'y a eu toutefois aucune exécution depuis deux ans.