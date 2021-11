Arrivée de deux membres du gouvernement fédéral, Meryame Kitir et Thomas Dermine en RDC

(Belga) La ministre belge de la Coopération au développement, Meryame Kitir, et son collègue secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Thomas Dermine, sont arrivés mardi soir à Kinshasa pour une visite de travail de plusieurs jours en République démocratique du Congo (RDC), le premier pays partenaire de la coopération belge.

Mme Kitir et M. Dermine sont arrivés en soirée à l'aéroport de Ndjili, où ils ont été accueillis à leur sortie d'avion par l'ambassadeur de Belgique en RDC, Johan Indekeu. Ils devraient être reçus mercredi par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a-t-on appris de sources concordantes. Les deux membres du gouvernement fédéral effectuent leur premier déplacement en RDC depuis leur entrée en fonction, en octobre 2020. Ils auront en partie un programme commun. M. Dermine se limitera à Kinshasa, la capitale, avec un agenda axé sur les débats liés à la restitution d'oeuvres d'art provenant de la colonisation. Mme Kitir a pour sa part placé son déplacement sous les thèmes des droits des femmes, l'égalité de genre et la lutte contre la violence basée sur le genre. Elle se rendra ainsi également dans l'est du pays, en proie aux troubles en proie à des violences depuis plus de 25 ans et où femmes et enfants sont toujours victimes de violences sexuelles. (Belga)