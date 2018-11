Asia Bibi souhaite quitter le Pakistan et se rendre en Allemagne

(Belga) La Pakistanaise Asia Bibi, acquittée par la Cour suprême de son pays après une condamnation à mort pour blasphème, souhaite se rendre en Allemagne, a confié dimanche son avocat au journal allemand Bild am Sonntag. Elle "serait heureuse si elle pouvait y partir avec sa famille", a ainsi expliqué Saiful Malook, qui a lui-même récemment fui le Pakistan pour les Pays-Bas.

Asia Bibi a été libérée de prison dans la nuit de mercredi à jeudi, une semaine après son acquittement par la Cour suprême. Ouvrière agricole chrétienne âgée d'une cinquantaine d'années et mère de famille, elle avait été condamnée à mort en 2010 pour blasphème à la suite d'une dispute avec des villageoises musulmanes au sujet d'un verre d'eau. La perspective de sa libération a entrainé la fureur d'islamistes locaux du petit parti radical Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), qui ont bloqué trois jours durant les principaux axes du pays, poussant le gouvernement du Premier ministre Imran Khan à signer un accord controversé avec eux. L'exécutif s'y est engagé à lancer une procédure visant à interdire à Asia Bibi de quitter le territoire et à ne pas bloquer une requête en révision du jugement d'acquittement. D'après l'avocat de la chrétienne, le temps est compté pour mettre celle-ci en sécurité. Le ministère allemand des Affaires étrangères a précisé au Bild am Sonntag être en consultation avec les autorités pakistanaises. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France, ont dit être disposés à accepter Bibi et sa famille. Son mari, Ashiq Masih, a appelé le gouvernement italien à aider sa famille à quitter le Pakistan.