Asile et migration - Caravane des migrants: le Honduras promet des emplois à ceux qui reviennent

(Belga) Le président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, a proposé mardi des emplois à ses compatriotes partis dans la caravane des migrants en direction des Etats-Unis s'ils rentrent au pays, dont ils ont fui violence et pauvreté.

Le chef de l'Etat a détaillé un plan de 27 millions de dollars pour "le retour sûr" des migrants qui inclut des subsides, des logements, des projets agricoles, du travail dans des chantiers publics, des crédits pour microentreprises et des bourses d'études. "Nous faisons face à une situation historique qui exige de nous d'agir avec responsabilité et un grand esprit patriotique, il s'agit de vies", a affirmé le dirigeant lors d'une conférence de presse, entouré de ministres et de maires. Ce plan vise à fournir une aide humanitaire aux migrants qui rentrent afin de "garantir que chaque personne puisse rentrer dans son foyer", a ajouté Juan Orlando Hernandez qui dit pouvoir compter sur l'aide des églises, des entrepreneurs et d'ONG. Son gouvernement avait accusé l'opposition de soutenir la caravane des migrants, partie le 13 octobre de San Pedro Sula (nord), pour rendre le pays "ingouvernable". (Belga)