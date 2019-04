Asile et migration - Des migrants centraméricains entrent de force au Mexique depuis le Guatemala

(Belga) Un groupe de 350 migrants centraméricains est entré vendredi à l'aube par la force au Mexique depuis le Guatemala, ouvrant la voie à une caravane composée au total de quelque 2.500 personnes, a annoncé le gouvernement mexicain.

"Avec une attitude agressive, ils ont brisé le cadenas fermant la grille située à la frontière et ils sont entrés dans le pays", a précisé l'Institut national de migration (INM). Selon l'INM, à la suite du premier groupe de 350 personnes, quelque 800 autres personnes ont franchi la frontière, mais l'AFP a constaté que la caravane était bien plus importante, une partie des migrants passant par la rivière Suchiate, qui sépare le Mexique du Guatemala. La caravane a ensuite emprunté la route qui relie la ville-frontière de Ciudad Hidalgo avec Tapachula, dans l'Etat du Chiapas (sud). "Là-bas (dans notre pays, ndlr) on ne peut pas vivre. On va vers la frontière, vers les Etats-Unis", a déclaré Jorge, un jeune Hondurien qui marchait à côté de son ami. "On est au Mexique ! Et c'est très joli, maman", raconte-t-il à sa mère au téléphone, peu après être passé. Ce n'est pas la première fois que des migrants entrent par la force au Mexique: en octobre, une caravane avait forcé le passage sur un pont frontalier avec le Guatemala. Cette nouvelle caravane fait route vers les Etats-Unis, un nouveau défi au président Donald Trump, qui a déployé des militaires à la frontière avec le Mexique et veut construire un mur pour tenir à distance les migrants du "rêve américain". Donald Trump exhorte régulièrement son voisin à arrêter les migrants sur son sol et a menacé à de multiples reprises de fermer la frontière entre les deux pays. (Belga)