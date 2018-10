Asile et migration - La marine marocaine ouvre le feu sur une embarcation de migrants en Méditerranée: 1 mort

(Belga) La Marine royale marocaine a ouvert le feu mardi sur une embarcation de migrants en Méditerranée qui refusait de répondre à ses sommations, faisant un mort et trois blessés, a-t-on appris auprès des autorités locales.

La Marine a été "contrainte" d'ouvrir le feu sur un "go fast" (puissante embarcation à moteur), piloté par un Espagnol qui "refusait d'obtempérer" dans les eaux marocaines au large M'diq-Fnideq (nord), ont annoncé les autorités. Quatre migrants, qui se trouvaient à bord, ont été blessés, dont une Marocaine qui a succombé à ses blessures à l'hôpital, a précisé un représentant des autorités locales joint par l'AFP. Ils "voyageaient couchés et n'étaient pas visibles", selon la même source qui a ajouté que le pilote espagnol n'a pas été touché par les tirs et a été arrêté. Une enquête a été ouverte. Depuis début 2018, l'Espagne a enregistré plus de 38.000 arrivées par voie maritime et terrestre, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les autorités marocaines ont pour leur part indiqué avoir fait avorter 54.000 tentatives de passage vers l'Union européenne, depuis janvier. Ces tentatives ont concerné 7.100 Marocains à fin août 2018, selon des chiffres présentés jeudi dernier par le porte-parole du gouvernement marocain. Alors que "des centaines de jeunes Marocains affluent sur les plages de la région pour tenter la traversée", les autorités marocaines ont récemment "renforcé les mesures de contrôle et installé des barrages à l'entrée des villes côtières du nord", a souligné mardi le président de l'Observatoire du nord pour les droits de l'Homme Mohamed Benaïssa. Depuis début septembre, les réseaux sociaux marocains sont inondés de vidéos montrant des jeunes Marocains en route vers l'Espagne à bord de bateaux pneumatiques.