Asile et migration - La marine tunisienne sauve 89 candidats à l'exil venus de Libye

(Belga) La ministère tunisien de la Défense a annoncé avoir sauvé mardi 89 candidats à l'exil, dont neuf femmes et neuf enfants, dans un bateau en déroute qui tentait de rejoindre l'Europe depuis la Libye.

"Des unités de la marine tunisienne ont secouru 87 migrants clandestins de différentes nationalités africaines", ainsi que deux Tunisiens, a indiqué le ministère. Leur embarcation se trouvait à 27 miles nautiques (50 km) de Djerba, dans le sud du pays, non loin de la frontière libyenne. Les migrants ont indiqué être partis du port de Zouara, dans l'ouest libyen, haut lieu des départs clandestins vers les côtes italiennes. Des dizaines de migrants arrivant de Libye vers l'Italie sont morts au large de la Tunisie au printemps, lorsque les départs ont repris comme chaque année à la faveur d'une météo plus clémente. Mais les navires humanitaires, un temps tenus à l'écart, ont renforcé leur présence dans la zone depuis août. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Ocean Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, a secouru une embarcation qui dérivait au large du sud tunisien, signalée par les employés d'une plate-forme pétrolière. En tout, 74 personnes, tous des hommes, dont certains mineurs, ont été sauvés. (Belga)