Asile et migration - Les autorités turques arrêtent 109 migrants en situation irrégulière

(Belga) Les autorités turques ont arrêté 109 migrants en situation irrégulière ainsi que 3 passeurs à Izmir, dans l'ouest du pays sur la mer Egée, alors qu'ils se préparaient à quitter le territoire, a rapporté dimanche l'agence DHA.

L'opération s'est déroulée à Urla, dans la province côtière d'Izmir, selon DHA, qui ne précisait pas exactement quand elle avait eu lieu. L'agence ne précisait pas non plus la nationalité des 109 personnes interpellées, mais affirmait qu'un Palestinien figurait parmi les trois "organisateurs". La Turquie, qui accueille environ 3,5 millions de réfugiés syriens, est aussi un important pays de transit pour ceux qui fuient les conflits au Proche-Orient et cherchent à rejoindre l'Europe. Beaucoup passent en effet par la Turquie pour rejoindre la Grèce voisine. Les passages par la voie maritime ont baissé depuis la conclusion en mars 2016 du pacte migratoire entre Ankara et l'Union européenne, mais une hausse considérable des passages par la voie terrestre a été enregistrée cette année, selon Athènes. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a déclaré vendredi que 265.000 migrants en situation irrégulière avaient été arrêtés cette année en Turquie, selon des propos rapportés par l'agence étatique Anadolu. (Belga)