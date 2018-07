Asile et migration - Libye: 63 disparus dans un nouveau naufrage en Méditerranée

(Belga) Soixante-trois migrants sont portés disparus après le naufrage de leur canot pneumatique dimanche au large de la Libye, a indiqué mardi à l'AFP le porte-parole de la marine libyenne, citant les témoignages des rescapés.

Selon le général Ayoub Kacem, 41 migrants qui portaient des gilets de sauvetage ont pu être secourus. Les rescapés ont indiqué que 104 personnes étaient à bord de l'embarcation, qui a coulé au large de Garaboulli, à quelque 50 km à l'est de Tripoli. En plus des 41 rescapés, un navire des gardes-côtes libyens a accosté lundi à Tripoli avec à son bord 235 autres migrants, dont 54 enfants et 29 femmes, secourus dans deux autres opérations dans la même zone. Le navire est arrivé avec près de 24 heures de retard en raison d'une panne, a expliqué M. Kacem. Le nouveau naufrage porte à 170 le nombre de migrants disparus en Méditerranée entre vendredi et dimanche. Vendredi, les corps de 3 bébés ont été repêchés et une centaine de personne ont été portées disparus dans le naufrage de leur embarcation. Au total, 16 migrants, tous de jeunes hommes, ont été secourus. La Libye est un pays de destination et de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en traversant dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie, depuis les côtes libyennes, profitant de l'instabilité politique de ce pays. (Belga)