Asile et migration - Maroc: 18 migrants morts lors de la tentative d'entrée dans l'enclave de Melilla

(Belga) Dix-huit migrants d'origine africaine ont trouvé la mort lors d'une tentative massive d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc, selon un bilan actualisé publié vendredi soir par les autorités locales marocaines.

"Treize migrants en situation irrégulière blessés lors de l'assaut contre la ville de Melilla sont décédés dans la soirée des suites de leurs graves blessures", ont indiqué les autorités de la province de Nador dans un communiqué. Un premier bilan de ces mêmes autorités faisait état de cinq morts et 76 blessés, dont 13 grièvement, parmi les migrants, et de 140 policiers blessés, dont cinq grièvement. Les victimes ont trouvé la mort "dans des bousculades et en chutant de la clôture de fer" qui sépare l'enclave espagnole du territoire marocain, lors d'"un assaut marqué par l'usage de méthodes très violentes de la part des migrants", a précisé la même source. Contactée par l'AFP, la Garde civile espagnole, qui surveille l'autre côté de la clôture, a assuré ne pas avoir d'informations sur ce drame, renvoyant vers le Maroc. La préfecture de Melilla a seulement indiqué pour sa part que 49 agents des forces de l'ordre espagnoles avaient été blessés légèrement vendredi au niveau de la frontière, tout comme 57 migrants à des "degrés divers", dont trois ont dû être pris en charge au sein de l'hôpital de l'enclave espagnole. La situation était calme à Melilla vendredi dans la soirée, a rapporté un journaliste local sur place. L'ensemble des blessés ont été transférés à l'hôpital Al Hassani de Nador et au Centre hospitalier universitaire d'Oujda (nord-est) pour y être soignés. (Belga)