Asile et migration - Migrants: la Bulgarie envoie 350 militaires à sa frontière avec la Turquie

La Bulgarie a envoyé lundi 350 militaires à sa frontière avec la Turquie en soutien à la police en raison d'une pression migratoire en hausse, a annoncé le ministre de la Défense Gueorgui Panayotov.

"Il y a depuis ce lundi des militaires à la frontière bulgaro-turque pour soutenir la police frontalière. 350 personnes avec quelques 40 unités d'équipement ont été envoyées", a-t-il déclaré dans une interview à la télévision bTV. Plus de 6.500 personnes entrées illégalement, notamment originaires d'Afghanistan, ont été arrêtées de janvier à septembre en Bulgarie, soit plus de trois fois plus que pendant la même période en 2020, selon le ministère de l'Intérieur. La Bulgarie se situe à la frontière terrestre extérieure de l'Union européenne (UE), sur la voie de ceux qui veulent gagner l'Europe. Une clôture en barbelés, endommagée par endroits, couvre la frontière bulgaro-turque sur 259 km. Le parlement avait décidé en août de l'envoi de 400 à 700 militaires aux frontières de la Bulgarie avec la Turquie et la Grèce pour aider notamment à la construction de barrières. Membre le plus pauvre de l'UE, la Bulgarie n'a jamais accueilli de demandeurs d'asile en grand nombre, la plupart repartant avant même d'obtenir un réponse concernant leur statut de réfugié.