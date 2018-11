Asile et migration - Plus d'une centaine de personnes en difficulté au large de la Libye

(Belga) Environ 120 personnes seraient en situation délicate, sur la mer Méditerranée, à bord d'un canoë qui se remplit d'eau, au large des côtes libyennes, a indiqué vendredi soir l'organisation Mediterranea Saving Humans, sur Twitter. Parmi ces migrants, certains se seraient déjà noyés, alerte l'organisation.

Le Mare Jonio, le bateau humanitaire lié à l'organisation italienne et qui a tout juste repris ses actions d'observation et sauvetage en Méditerranée, a fait part de cette observation aux autorités italiennes et libyennes. Le Mare Jonio est quant à lui à "plus de 8 heures" de navigation du lieu où se trouvent les migrants en difficulté, indique l'organisation, d'où l'appel à l'aide internationale. Mediterranea précise n'avoir reçu aucune réponse de Tripoli. Trois organisations non gouvernementales ont lancé une mission commune de sauvetage de migrants au large de la Libye, où il n'y avait plus de bateaux d'ONG depuis fin septembre. Les trois bateaux, l'Open Arms de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, le Sea-Watch3 de l'ONG allemande Sea-Watch et le Mare Jonio de l'ONG italienne Mediterranea, naviguent depuis vendredi dans les eaux internationales entre l'Italie et la Libye. (Belga)