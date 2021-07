Asile et migration - Plus de 300 migrants secourus au large du Maroc

(Belga) La Marine royale marocaine a secouru entre samedi et mercredi 344 migrants, dont des femmes et des enfants, ayant eu des "difficultés à bord d'embarcations de fortune" en Méditerranée et dans l'Atlantique, d'après l'agence de presse marocaine MAP.

Ces migrants, en majorité originaires d'Afrique subsaharienne, "ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine royale, avant d'être acheminés vers les ports les plus proches du royaume puis remis à la Gendarmerie Royale", a rapporté jeudi la MAP, citant une source militaire. Malgré le renforcement des contrôles et les restrictions de circulation liées à la pandémie de coronavirus, les flux migratoires vers l'Europe, essentiellement formés par des migrants originaires d'Afrique subsaharienne mais aussi des Marocains, n'ont pas cessé, que ce soit en Méditerranée ou dans l'Atlantique, où ils tentent de rejoindre l'archipel espagnol des Iles Canaries. Début juillet, la Marine royale a secouru 244 autres migrants au large des côtes méditerranéennes et atlantiques en deux jours. Quelque 12.622 migrants sont arrivés en Espagne par voie maritime au premier semestre 2021, soit près du double du nombre d'arrivées à la même période l'an dernier (7.256), d'après le ministère espagnol de l'Intérieur. Au total, 2.087 migrants ont péri en tentant de se rendre en Espagne entre janvier et juin, selon une récente étude de l'ONG Caminando Fronteras. (Belga)