Asile et migration - Selon un ministre de Trump, la situation des enfants migrants s'est améliorée

(Belga) Un ministre de Donald Trump a assuré jeudi que la situation des enfants migrants s'était améliorée à la frontière sud, s'attirant ainsi les foudres de l'opposition démocrate qui l'a accusé d'"embellir" la réalité.

"La situation est bien meilleure pour les enfants à la frontière aujourd'hui", a déclaré le ministre par intérim de la Sécurité intérieur Kevin McAleenan lors d'une audition au Congrès. Selon lui, les fonds débloqués en urgence par les parlementaires fin juin pour répondre à la crise migratoire ont permis de faire baisser le nombre de personnes détenues par les garde-frontières de 20.000 en moyenne en juin à moins de 10.000. Quant aux mineurs non accompagnés, ils étaient en moyenne 2.700 en juin et seulement 50 mardi, a-t-il précisé devant une commission de la Chambre des représentants où les démocrates sont majoritaires. Légalement, les garde-frontières doivent rapidement transférer les enfants seuls dans des structures gérées par des services sociaux. Le président de la commission de la Supervision et des Réformes, le démocrate Elijah Cummings, a mis en doute son témoignage, l'accusant d'"embellir" la réalité. "J'en suis à un point, où je me demande s'il n'y a pas un déficit d'empathie", a-t-il lancé. Quand le ministre a rétorqué que les agents faisaient "de leur mieux", M. Cummings a explosé: "Qu'est-ce que ça veut dire quand un enfant reste dans ses propres excréments? Quand il ne peut pas prendre une douche? Enfin, on est où? (...) Ce sont des êtres humains! " Kevin McAlennan a répondu que "personne ne déféquait dans sa propre couverture", que les agents permettaient aux enfants de se doucher et lavaient leurs vêtements. Selon lui, le rapport d'une ONG ayant fait état de l'absence de brosses à dents ou de douches dans un centre de rétention près d'El Paso n'est "pas fondé sur des faits". Les États-Unis sont confrontés à une hausse des arrivées de migrants avec plus de 100.000 arrestations chaque mois depuis mars, dont de nombreuses familles ou des enfants non accompagnés. Les structures de rétention sont engorgées et plusieurs rapports ont décrit les conditions difficiles des migrants entassés et obligés de dormir sur le sol. Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale une de ses priorités, et l'opposition se renvoient la responsabilité de cette situation. Pour le président, le refus des démocrates d'amender les lois migratoires empêche d'endiguer les flux. Pour les démocrates, les droits des migrants sont violés par l'administration. (Belga)